40 Ans de Grenouille – MARDI

9h30-12h – Matinée Arts Sur Ecoute



une matinée de découverte et de plongée dans l’univers artistique de la grenouille .

Animé par Margaux



Du cinéma à la littérature, en passant par la musique improvisée et le théâtre radiophonique, on explore les arts sous toutes ses formes avec celles et ceux qui fabriquent les émissions culturelles régulières sur l’antenne du triple 8. On se pose et on écoute: live, archives, invité.es, …. L’occasion de retracer une histoire de la radio dans le paysage culturelle marseillais, de réfléchir au présent et de rêver à l’après.

Avec: Denis Cartet, Pascal Jourdana, Philippe Foulquié, Sabine Gamba, Jean-Marc Montera

12h-13h : Le Nez Dehors

Complicité et actualités, « Ecritures »

Animé par Margaux, Léna, Nelly

Avec Valérie Manteau, Stephan Muntaner et Renaud Boukh de Heliotropisme (éditeur Mckay) et Armando Coxe

13-14h : Devine Qui Vient Mixer ? Hangtime

Radio Grenouille sort les platines devant le studio, Elodie Rama & Mrs Blckmn se chargent du reste !

14h-17h : Antenne Libre

Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 !

A nimation Jonah et Vlad !

17h-19h : Le 5-7

Émission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour.

Animé par Mario

L’invité : Jérome Matéo

La Session Live : Charlie Since et Dario De La Noche

19h-02h : Soirée Hip-Hop Non Stop !

Les résidents star de Grenouille prennent le contrôle d’une soirée à écouter sur son plus gros ghettoblaster !

Avec La Bande à Mino, Hangtime, Double Neuf, La Stud, DJ Faze, DJ PH, DJ SAMY, DJ DJEL