40 Ans de Grenouille – LUNDI

9h30-12h : « Au jardin »

Une matinée autour des problématiques environnementales .

Animé par Jean-Baptiste

A 9h30, après une introduction du programme autour d’un café/croissant, retrouvons-nous « Au Jardin », dans un espace de cohabitation entre urbanité torride et vie sauvage, comme la Friche la Belle de Mai en offre quelques-uns.

A proximité des parcelles expérimentales de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, non loin de composteurs en cours d’appropriation par les résidents de la Friche Belle de Mai, en mémoire des arbres passés et présents sur ces lieux…

Une occasion d’y entendre des perspectives sur le renouveau environnemental et ses détournements, les changements nécessaires dans nos approches intellectuelles, nos usages du monde et nos modes de consommation, en partant de ce qui nous entourera en proximité immédiate : des végétaux courageux et puissants.

Bref, penser depuis la chlorophylle et le vivant pour ouvrir la semaine depuis ici, la Friche, écosystème de la Grenouille.

12h-13h : Le Nez Dehors

Complicité et actualités, les 30 ans de la Compagnie Itinérance et des nouvelles de Noailles.

Animé par Margaux, Léna, Nelly

Invités: Laura de Noailles + Chritine Ficker

13-14h : Devine Qui Vient Mixer ? Le Coton Club

Radio Grenouille sort les platines devant le studio, M. Oat se charge du reste !

14h-17h : Antenne Libre

Personnalités, résidents et permanents de Radio Grenouille se succèdent au micro pour vous présenter la programmation du 88.8 !

A nimation surprise !

17h-19h : Le 5-7

Émission magazine animée par Mario avec des temps performatifs, de la musique live, des jeux et un musicien compagnon de la radio en fil rouge chaque jour.

Animé par Mario

L’invité : Alban Corbier-Labasse

La Session Live : Ici Thomas

19h-00h : l’Hôtel Intercontinental de la sono mondiale

La première des folles soirées des 40 ans sur des rythmes Jazz & World !

Animé par Mario

Le studio deviendra l’Hôtel Intercontinental de la sono mondiale. Cinq heures de mix, de ping pong musical, d’invités au débotté, des phoners au hasard et de sessions live improvisées. Une soirée menée par un collectif aux nez fins et aux longues oreilles :

Les sonorités afrodéliques du Coton Club ; les sets funk-jazz de Pulsations ; un Grabuge brodé de vannes et jam à la flute trav’ ; la nouvelle scène de Bogota avec Connexion Colombia, la tradition réinventée des musiques latines avec Tambor y Canto, et les musiques tout aussi exotiques que transversales de Phono Focus.