Emmanuel Perrodin est chef cuisinier, et beaucoup plus. Avec le Collectif SAFI, ils engagent les marcheurs du 31 mars à découvrir une cuisine issue des paysages. Entre randonnée et un concert de Siska à l’usine d’Istres, ce parcours n’en est qu’un parmis les 10 que propose le Train Bleu, un événement MP2018, à l’initiative du Bureau des guides du GR13.

Bonne écoute, et bon appétit !

