Transformer le Bauhaus – 1919-2019

Une exploration du Bauhaus à travers une série de programmes réalisée à partir de captations, créations, lectures et performances, par Alphabetville et Radio Grenouille, à l’occasion de « Transformer le Bauhaus » à l’initiative du Goethe Institut de Marseille et de la Friche Belle de Mai dans le cadre du centenaire du Bauhaus.

A écouter ci-dessous: Le manifeste du Bauhaus de Walter Gropius commenté par des architectes, artistes, philosophes, des étudiants en costume pour un défilé à la manière de Oskar Schlemmer et son ballet triadique lors d’une soirée animée par Le collectif House of Moda, des extraits de Public Pool, une série de performances, et un texte de Colette Tron, Le peuple manque-t-il, inspiré d’une phrase de Paul Klee.

Lectures et interventions :

Colette Tron (Alphabetville)

Anais Borie (collectif Inside Out)

Jean-Cristofol (professeur philosophe à l’ESA-AIX, AMU, CNRS PRISM)

Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille-Euphonia)

Paul Gilone (atelier Sparrow)

Véronique Rizzo (plasticienne)

Laura Wilson et Antoine Guirimand (Radio Grenouille)

Captations festives :

Sarah Cailloux et Maelle Myara (école nationale supérieure d’Architecture)

Arthur Eskenazi (artiste)

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert

Infos en + :

http://www.lafriche.org/fr/agenda/evenements/transformer-le-bauhaus-90