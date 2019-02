Promenade sonore et veillée radiophonique en Provence Verte #1 TOURVES

Depuis la rentrée, nous arpentons un petit bout de la Provence Verte… 3 artistes, inspirés par des habitants de Tourves, de Correns et de Barjols, fabriquent des promenades sonores qui s’inaugurent avec tous, casque sur les oreilles et pieds en mouvement sur les chemins, et donnent lieu à 3 veillées artistiques et radiophoniques pour partager la musique de l’un et la parole de l’autre, les grandes et les petites histoires…

La fabrication de ces promenades se réalise au fil de rencontres avec des habitants qui partagent avec les artistes leur connaissance, leur lien, leur attachement, leur curiosité pour leur territoire.

Le 20 janvier dernier, c’était le vernissage de la promenade sonore fabriquée par le documentariste Pascal Messaoudi. Nous étions présents aux abords de la D64 [43.3645268 – 5.9134741] pour inaugurer cette première promenade en Provence Verte : De la terre rouge à la roche blanche.

Au fil de ses explorations et de ses rencontres avec des habitants de Tourves, Pascal a choisi de mener l’auditeur-marcheur depuis un point de départ au milieu d’une terre rouge jusqu’aux roches blanches des gorges du Caramy.

À la nuit tombée nous retrouvons les promeneurs, curieux et badauds au cercle de l’avenir à Tourves pour une veillée radiophonique. La radio se met en marche et vous embarque au fil des sons, des paroles, des petites histoires, pour un moment de création sonore et musicale.

Une action portée par Euphonia / Grenouille avec le soutien de l’État / Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire et de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte.

Cette première Promenade Sonore et cette veillée se réalisent en complicité avec des acteurs associatifs et des habitants du territoire : le Musée des Gueules Rouges, l’association Les Trésors de Tourves, JardiPhil du jardin partagé de Tourves, l’Office Municipal de la Culture de Tourves et le Cercle de l’Avenir.