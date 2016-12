Les Petites Lues – USA

En route pour un road trip en Amérique. Nos trois libraires de Maupetit ont sélectionné des nouvelles de Poe, Hemingway, Steinbeck, Morrison, Lovecraft ou encore Russel Banks, contées sur nos ondes par les élèves-comédiens de l’ERAC.

Le coeur révélateur :

Voici un premier stop chez le légendaire Edgar Allan Poe, et son coeur révélateur. Précurseur du roman noir, Edgar Allan Poe est un auteur au style fantastique. Traduit en français par Baudelaire et Mallarmé, son recueil, Le Chat Noir et autres nouvelles, se situe à l’aube de la littéraire policière. Dans Le coeur révélateur, un valet devient fou à cause de l’oeil aveugle de la personne dont il s’occupe. Il décide alors de l’assassiner froidement. Mais en est-il seulement conscient ?

Le coeur révélateur. Une nouvelle d’Edgar Allan Poe, contée par Alexandre Schorderet, élève-comédien de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Musique :

- Petit grimoire, Kreng

- Wrak, Kreng

- Le bateleur, Kreng

Le terrible vieillard :

Nous restons dans le frisson avec Howard P. Lovecraft, auteur du début du XXe siècle. La nouvelle, Le Terrible vieillard, dépeint la vie d’un vieil homme évité par les habitants de sa ville, Kingsport, dans le Tenessee. Des rumeurs courent sur ce vieillard solitaire. On sait peu de choses sur lui mais tout le monde s’accorde à penser qu’il cache dans sa demeure en ruine, un véritable trésor. Le peu de personnes qui se sont aventurés dans son jardin, aux arbres tortueux et aux pierres colorées, ont été terrifiés par ce qu’ils ont observé. Mais ce ne sont pas ces ragots qui vont effrayer les trois cambrioleurs experts qui viennent d’arriver en ville.

Le terrible vieillard. Une nouvelle d’Howard P. Lovecraft, contée par Chloé Lasne, élève-comédienne de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Musique :

- A child in a Silvan field, Harold Budd

- The corpse at the shooting gallery, Harold Budd

Le chat sous la pluie :

Né à l’aube du XXe siècle, en 1899, Ernest Hemingway est un homme d’action, engagé a dans de nombreux conflits armés au cours de sa vie. Il fut correspondant durant la Guerre d’Espagne puis lors de la Seconde Guerre mondiale où il participe au débarquement et à la Libération de Paris. Ernest Hemingway publiera 6 recueil de nouvelles et 7 romans relatant cette guerre. En 1953, il reçoit le Prix Pulitzer pour Le vieil homme et la mer et, l’année suivante, le Prix Nobel de Littérature pour l’ensemble de son oeuvre. Il se suicidera en 1961, après avoir appris qu’il était atteint d’une grave maladie génétique.

Dans cette nouvelle, le Chat sous la pluie, publiée aux éditions Gallimard, une américaine est en vacances en Italie, avec son mari. Elle s’ennuie dans sa chambre d’hôtel alors qu’il pleut des cordes à l’extérieur. Capricieuse et impatiente, elle se met en tête de récupérer le chat, qui se protège sous une table de la terrasse.

Le chat sous la pluie. Une nouvelle d’Ernest Hemingway, contée par Rosalie Comby, élève-comédienne de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Musique :

- Long ago and far away, Chet Baker

- Nothing’s too good for my baby, Louis Prima & Kelly Smith

Un petit déjeuner :

Auteur californien du début du XXe siècle, John Steinbeck est un des auteurs les plus récompensés de l’histoire de la littérature. En 1940, il reçoit le Prix Pulitzer pour Les raisins de la colère, que lui même considère comme sa plus grande oeuvre. En 1962, il reçoit le Prix Nobel de Littérature. Dans ses romans, John Steinbeck met en scène la classe ouvrière, confrontée à la grande dépression en Californie.

La nouvelle, Un petit déjeuner, est extraite du recueil, La grande Vallée, publié chez Folio. Elle retrace un souvenir, gravé dans l’esprit du narrateur. Dans un froid glacial, entouré par d’imposantes montagnes, il rencontre des ramasseurs de cotons, une femme et son nourrisson, qui campent au coeur de ce panorama magnifique. Aux côté de ces inconnus, il partage un instant simple et chaud, le temps d’un petit déjeuner.

Le petit déjeuner. Une nouvelle de John Steinbeck, contée par Pablo Jupin, élève-comédien de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Musique :

- Sittin on the top of the world, Doc Watson

- The house Carpenter, Doc Watson

Le jeu du bouton :

Richard Matheson, célèbre auteur et scénariste de science fiction, est un maître de l’épouvante. Il a notamment inspiré Stephen King ou Chris Carter, créateur de la série X-Files. Dans cette nouvelle, Le Jeu du Bouton, une femme reçoit la visite d’un vendeur très particulier. Il lui offre une boite avec un unique bouton à l’intérieur. Voici sa proposition : si elle appuie sur le bouton, une personne mourra, mais en échange, elle recevra 50 000 dollars.

Le jeu du bouton. Une nouvelle de Richard Matheson, contée par Sephora Pondi et Thibault Villette, élèves-comédiens de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Musique :

- Fables of Faugus, Charles Mingus

- Lilac, Tigran Hamasyan

- Dopolous, Yusef Lateef

Beloved (extrait) :

Prix nobel de littérature en 1993, Toni Morrison s’est fait connaître avec son roman Beloved, publié en 1989. D’une écriture magique, presque irréelle, elle décrit la vie miséreuse des immigrés noirs condamnés à l’esclavage par la population blanche. Voici un extrait de Beloved, récit d’un quotidien fataliste, non dénué de beauté.

Beloved. Un texte de Toni Morrison, conté par Marie Levy, élève-comédienne de l’ensemble 24 de l’ERAC.

Prix nobel de littérature en 1993, Toni Morrison s'est fait connaître avec son roman Beloved, publié en 1989. D'une écriture magique, presque irréelle, elle décrit la vie miséreuse des immigrés noirs condamnés à l'esclavage par la population blanche. Voici un extrait de Beloved, récit d'un quotidien fataliste, non dénué de beauté.

Beloved. Un texte de Toni Morrison, conté par Marie Levy, élève-comédienne de l'ensemble 24 de l'ERAC.

Publié aux éditions Christian Bourgeois (1989). 

La vie est précieuse :

Biologiste de formation, Barbara Kingsolver est une écrivaine militante, dont les textes sont des plaidoyers contre le port des armes. La vie est précieuse est tirée du recueil, La vie est un miracle et autres essais, publiée en 2002 aux éditions Rivages. Cette nouvelle est un nouveau cri face à la violence endémique qui meurtri les Etats-Unis.

La vie est précieuse. Une nouvelle de Barbara Kingsolver, contée par Edith Mailaender, élève-comédienne de l'ensemble 24 de l'ERAC.

Tiré du recueil, Petits miracles et autres essais (Ed. Rivages, 2002).

La caresse :

Un couple de vieillards se chamaille, radote, ressasse les circonvolutions de leurs vies et de celle de leurs enfants. Cette chronique caustique, intitulée La caresse, est l'oeuvre d'Ann Beattie, auteure célèbre pour ses nouvelles publiées dans le New Yorker.

La caresse. Une nouvelle d'Ann Beattie, contée par Marie Levy et Geraud Cayla, élèves-comédiens de l'ensemble 24 de l'ERAC.

Tiré du recueil, L'état où nous sommes, nouvelles du Maine (Ed. Christian Bourgeois, 2016).

Le perroquet invisible :

Russell Banks, né en 1940 dans le Massachussetts, est un des plus grands auteurs contemporains. Son oeuvre visuelle et rythmée par l'oralité, ne cesse de sonder les failles humaines. Dans cette nouvelle, Le perroquet invisible, un homme rentre dans une épicerie de Miami, son perroquet invisible sur l'épaule. Il se met alors à imaginer la vie de la femme noire, qui se tient devant lui à la caisse.

Le perroquet invisible. Une nouvelle de Russel Banks; contée par Malo Martin, élève-comédien de l'ensemble 24 de l'ERAC.

Tiré du recueil, Un membre permanent de la famille (Ed. Actes Sud, 2015).

Outer Banks :

Dans cette seconde nouvelle de Russel Banks, Outer Banks, un couple de retraités sillonne les routes américaines dans leur camping car. La scène contée se situe face à une plage de Caroline du Nord, alors que leur chienne vient de mourir.

Outer Banks. Une nouvelle de Russel Banks, contée par Antoine Vincenot et Edith Mailaender, élèves-comédiens de l'ensemble 24 de l'ERAC.

Tiré du recueil, Un membre permanent de la famille (Ed. Actes Sud, 2015).

- Summer madness, Kool and the gang