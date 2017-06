Les Petites Lues #9 : Psychiatrie

Paru en 2004 aux éditions Actes Sud, L’Enfant bleu, du romancier Henry Bauchau, narre la relation entre Véronique, analyste dans un hôpital de jour, et Orion, jeune adolescent atteint de troubles psychotiques. Grâce au dessin et à la sculpture, la thérapeute pousse Orion à exprimer ses angoisses et sa souffrance. Le dernier chapitre du roman, Aujourd’hui je peux payer moi-même, offre une note d’espoir et de tendresse.