Les Petites Lues #8 : Francophonie

Aimé Césaire & Edouard Glissant :

Aimé Césaire est né en 1913 en Martinique. Il est à la fois écrivain, homme politique, poète, dramaturge et essayiste, fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude. Le fragment qui va suivre est issu du Cahier d’un retour au pays natal, oeuvre poétique d’une quarantaine de pages en vers libres, publié en 1939.

Edouard Glissant est un écrivain et penseur martiniquais. A travers son concept du Tout monde, Glissant réfléchit le monde comme un universel composé d’identités-relations, dénonçant ainsi la mondialisation et ses identités-racines meurtrières. Sa vision de la poésie défend la multitude des imaginaires et leur beauté. En 2010, il illustre sa vision par un recueil hors norme, La terre, le feu, l’eau et les vents, une anthologie de la poésie du tout-monde, publié aux éditions Galaade. En voici le dernier poème, suite au texte d’Aimé Césaire :