Les Petites Lues #7 : Tibet

Un chant d’exil :

La série débute avec Un chant d’exil, poème de Palden Gyal, né en 1968 à Rékong, au Tibet Oriental. Lorsque Gyal le compose, il se trouve en exil à Londres et déplore de ne pouvoir retourner au pays de ses ancêtres.

Un si long combat :

Voici un extrait de l’entretien de la journaliste Ursula Gauthier avec le Dalaï-Lama, publié dans le Nouvel Observateur, en Janvier 2008. Celui-ci s’exprime sur la tension actuelle entre la Chine et le Tibet.

Les guerriers de Bouddha :

Les guerriers de Bouddha est l’oeuvre de Mikel Dunham, publiée aux éditions Actes Sud en 2007. Frank Holober raconte son expérience dans l’intervention américaine au Tibet, lorsqu’il y fut envoyé par la CIA dans les années 1950. En voici un extrait :

Le thé au beurre :

Henrich Harrer est un explorateur et alpiniste autrichien. De 1944 à 1951, il séjourne au Tibet avec son ami Peter Aufschnaiter, après s’être échappés d’une prison britannique en Inde et traversés l’Himalaya. Pendant cette période, ils sont accueillis par la la population tibétaine. Harrer se lie d’amitié avec le jeune Dalaï Lama et assiste à l’invasion chinoise. Plus tard, il popularise son aventure avec son livre Sept ans d’aventures au Tibet qui connaît un succès mondial et une adaptation au cinéma par Jean-Jacques Annaud. Dans cet extrait il relate sa découverte de l’une des spécialités tibétaine, le thé au beurre.

Tibet, otage de la Chine :

Claude Levinson est une écrivaine et journaliste française, née en 1938. Elle est considérée comme l’une des plus grandes spécialistes du Tibet. Son livre Tibet, otage de la Chine, publié aux éditions Picquier en 2002, relate ses expérience et les changements qu’elle a pu observer au cours de ses visites régulières entre 1984 et 2000, dans un pays étouffé par la vague de sinisation.

Le vol du paon mène à Lhassa :

Dans son récit de voyage, Le vol du paon mène à Lhassa, publié chez Gallimard en 2010, Elodie Bernard nous raconte comment elle a entrepris d’accéder au Tibet en 2008, à l’occasion des JO de Pékin. Aucun étranger n’est autorisé à y séjourner pour éviter toute polémique et révolte avant leur ouverture.