Jean-Claude Risset, la musique et Marseille

Rencontre avec le musicologue Vincent Tiffon, pour une évocation des travaux et de l’œuvre de Jean-Claude Risset.

Un regard sur quelques thématiques qui ont forgé le parcours du compositeur-scientifique et qui sont dépliées lors de l’événement TINTAMARRES #12, à travers une série de Tables rondes, concerts, projections, ateliers et conférences en hommage à Jean-Claude Risset.

Entretien avec Vincent Tiffon-Hommage JC Risset_Nov-2018

Disparu récemment, Jean-Claude Risset (1938-2016) fut pionnier en informatique musicale. Ses travaux de recherche et de création dans le domaine des sciences et des pratiques musicales ont engendré incessamment des interactions entre son travail de scientifique, de musicien, d’analyste et de compositeur, et ont notablement influé sur les approches interdisciplinaires en musique.

Extraits de :

Sud (1985), 1er et 3ème mouvement; Invisible Irène (1996); Mutations (1969); Dialogues (1975) pour flûte, clarinette, piano, percussion et bande

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert