Voyage littéraire et musical à travers l’ouvrage Hymne de Lydie Salvayre, dédié à Jimmy Hendrix

Voyage littéraire et musical autour d’un concert. Celui que Jimmy Hendrix offra au public de Woodstock, le 18 août 1969, à 9h du matin. Ce concert, et particulièrement l’un de ses morceaux, Hymne, est la clé dramaturgique choisie par l’écrivaine Lydie Salvayre pour son roman dédié à la vie de Jimmy Hendrix, et baptisé Hymne. Cet hymne, c’est l’hymne américain que Hendrix ce matin-là a réarrangé tous en cris et distorsions.

Une heure de composition radiophonique entre les mots de Lydie Salvayre, lus par Mario Bompart et le live de Jimmy Hendrix à Woodstock, ce matin du 18 août 1969.

Une émission réalisée par Mario Bompart.