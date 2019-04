PLUG IN Spécial Le dictionnaire Amoureux du Jazz de Patrice Blanc-Francard (avril 2019)

PLUG IN Jazz, Découvrez avec son auteur le Dictionnaire Amoureux du Jazz de Patrice Blanc-Francard édité chez Plon, 656 pages avec des anecdotes des pistes d’écoute ou encore sa play-liste le jazz et beaucoup de références amis aussi une soixantaine de récits de vies de musiciens et musiciennes ! Plug in vous propose une Déambulation dans les pages du Dictionnaire Amoureux du Jazz avec un rocker passionné de jazz. Bonne écoute !

MUSIQUES : Miles Davis, John Coltrane, Steve Colemen, Roland kirk, The Last Poets, Ray Charles, The Clash, Louis Armstrong/Sidney Bechet, Bill Evans, Vijay Lyer, Michel Petrucciani, Franck Zappa ou encore kendrick Lamar, T-Bone Walker, The Roots, 2 Pac-Biggie, GrandMaster Flash, Anderson Paak, Robert Glasper….