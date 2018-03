Journée Lancer l’Alerte

Les lanceurs d’alerte s’appellent Edward Snowden, Irène Frachon, Karim B., Antoine Deltour, ou bien souvent, ils tentent de garder l’anonymat. Parce que lancer l’alerte c’est mettre en danger son emploi, sa situation familiale et sa stabilité.

Face à la multiplication des alertes et aux questions qui en découlent, le collectif Marseille en Commun et le Mucem organisaient en janvier le premier forum des lanceurs d’alerte à Marseille. Grenouille vous propose une restitution des tables rondes ainsi que plusieurs entretiens enregistrés sur place. Le tout structuré autour de trois thématiques :

Comment prolonger l’écho de l’alerte ? Du danger de l’alerte (Karim B.), à l’engagement (Pierre-Alain Mannoni) jusqu’à la structuration de la lutte (Raymond Avriller et Jean-Luc Touly), on interroge les modalités de l’action collective.

Quel rôle pour les médias dans l’alerte ? Et plus spécifiquement : quelle place occupent les médias locaux dans l’émergence du scandale ? Réponse avec des journalistes de Marsactu et du Ravi.

Comment protéger les lanceurs d’alerte ? Cela passe-t-il par la loi, les institutions (Michèle Rivasi), ou bien par des plateformes sécurisées collaboratives (Henri Thulliez) ? On passe les dysfonctionnements institutionnels à la loupe.

LES PODCASTS :

9h - Table Ronde : Alerter pour agir. Avec Edward Snowden (Lanceur d’alerte), Fabrice Rizzoli (Crim’halt), Eric Alt (Anticor), Martin Pigeon (Observatoire européen des lobbys), Henri Thulliez (PPLAAF), Michèle Rivasi (Députée européenne), Hervé Kempf (Reporterre), Françoise Nicolas (Lanceur d’alerte).

10h30 - Travailleur sans travail - Entretien avec Karim B., transporteur routier et lanceur d’alerte

11h - De l’alerte à l’action collective – Entretien croisé avec Raymond Avriller et Jean-Luc Touly, lanceurs d’alerte dans le domaine de l’eau

11h30 - Roya en Alerte - Entretien avec Pierre-Alain Mannoni, condamné pour délit de solidarité

14h- Table Ronde : Le rôle des médias dans l’alerte. Avec Hervé Kempf (Reporterre), Jean-Marie Leforestier (Marsactu), Raphaël Ruffier-Fossoul (Le Lanceur), Olivier-Jourdan Roulot, Michel Gairaud (Le Ravi), Olivier Piot (Le Monde Diplo)

15h30 - Alerte et investigation locale – Entretien avec Jean-Marie Leforestier et Jean-François Poupelin, journalistes à Marsactu et au Ravi.

16h30 - Table Ronde : La protection juridique des lanceurs d’alerte. Avec Virginie Rozière (Députée européenne), Nicole-Marie Meyer (Transparency France), Glen Millot (Sciences citoyennes).

18h - L’alerte face aux défaillances institutionnelles – Entretien avec Michèle Rivasi, députée européenne EELV

18h30 - Une plateforme pour les lanceurs d’alerte africains – Entretien avec Henri Thulliez, cofondateur de la PPLAAF

Une série d'émission produite par Chiara Forlani et Quentin Tenaud. Réalisation : Marie Flacon et Hanne Pole. Remerciements au collectif Marseille en Commun et au Mucem.