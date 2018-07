Plateau – Arles : Cultures In Vitro



Mercredi 11 juillet, la Grenouille était en direct de l’Espace Van Gogh à Arles. Après Martigues en mars 2018, direction Arles pour interroger les dynamiques culturelles et territoriales à l’oeuvre sur ce territoire.

Terre agricole, terre d’industrie, terre de tourisme et de patrimoine, Arles a connu bien des tournants dans son économie, avant de devenir ce laboratoire de la culture sur le quel des regards du monde entier viennent se poser. Depuis le début des années 2000, le territoire a perdu 5000 emplois avec la fermeture des usines Lustucru et des Papeteries Etienne pour atteindre 15% de chômage en 2013.

Un taux de chômage qui en 2018 reste supérieur à la moyenne nationale bien qu’il baisse, en partie grâce au champ de la Culture qui monte, qui monte depuis les années 80 et la montée en puissance de différents opérateurs culturels dans cette ville classée patrimoine mondial de l’unesco depuis 1981.

Les incontournables du territoire s’appellent Rencontres de la Photo, avec leurs 100 000 visiteurs annuels, Actes Suds, éditions aux 350 salariés et 8 millions de livres vendus, Luma, la fondation privée de de Maja Hoffman installée depuis 2013 au Parc des Ateliers, mais aussi Festival des Suds à Arles, Fondation Van Gogh, Harmonia Mundi, Phonurgia Nova. Bref, la liste est de plus en plus longue, et surtout de plus en plus impressionnante pour une ville de 50 000 habitants. On n’oubliera pas non plus de noter que la Ministre de la Culture en France, Françoise Nyssen, est un enfant du pays, à la tête des éditions Actes Suds depuis de nombreuses années.

Alors il y a cette belle vitrine, qui attire à l’extérieur, mais qui questionne à l’intérieur : à qui se destine cette culture, et qu’implique son financement privé massif ? Comment ces industries culturelles remodèlent-elle le territoire et qu’est-ce que cela implique en termes de démocratie locale ? Comme dans toute expérience, il faut bien réfléchir au protocole, la Grenouille vous propose de prendre une heure et demir pour ce faire, en co-production avec MP2018 Quel Amour.

Nous recevons donc les acteurs de cette mutation. En plateau, par ordre alphabétique :

Jean-Paul Capitani (Président du Directoire d’Actes Sud), Françoise Coquet (Directrice d’école primaire Mouleyres), Claudie Durand (Elue à la Culture à Arles), Marie-José Justamond (Directrice du Festival des Suds à Arles), Rodica Rapcea (Directrice de centre social à Tarascon) Sam Stourdzé (Directeur des Rencontres de la Photo et membre du comité de direction artistique de MP2018 Quel Amour).



Nous avons aussi la joie de recevoir Sam Stourdzé directeur des @rencontresarles pic.twitter.com/1ErEl9jbkv — Radio Grenouille (@radiogrenouille) 11 juillet 2018

Avec les chroniques de :

Eric Besatti (Journaliste à l’Arlésienne)

(Journaliste à l’Arlésienne) Occitane Lacurie (Journaliste de Radio Grenouille)

(Journaliste de Radio Grenouille) Younès (Jeune reporter de la Radio des Suds)

Programmation musicale :

Cannibale – Diabolic Prank

Les Cytèles en live

Altin Gün – Goca Dunya

Production : Quentin Tenaud Réalisation : Sébastien Géli Habillages : Marie Flacon Coordination : Pauline Gervais Un plateau proposé en co-production avec MP2018 Quel Amour et en complicité avec les Suds à Arles - Merci à Stéphane Krasniewski, Laura Boury, Antoine Chao, Hélène Servel