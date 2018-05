Une émission entre création sonore, essai radiophonique et mix ambient, consacré aux relations entre l’homme et la machine, à la manière dont les machines nous parlent, et comment elles communiquent avec nous. Une exploration de la voix des machines, des robots et des androïdes qui peuplent notre univers, celui de notre quotidien, comme celui de notre imaginaire et de la science-fiction.

(rediffusion de l’émission de mars 2016)

Un mix et une création sonore de Jean-Yves Leloup.

Compositions sonores et voix de Laure Milena.

Montage : Christine Diger

Mixage : Régis Nicolas.

Créations sonores issues des œuvres et des installations : « Listening Posts » de Ben Rubin et « What Shall We Do Next ? » de Julien Prévieux.

Musiques: Laure Milena, AGF, Holly Herndon, Ben Frost, Ben Salisbury & Geoff Barrow, Flight Of The Conchords, Pete Namlook & Geir Jenssen, Trent Reznor, Atticus Ross, Vangelis, György Ligeti, Frank Bretschneider.