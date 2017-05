RADIOMENTALE : ELECTRONIC SOUNDTRACKS (AVRIL 2017)

“ELECTRONIC SOUNDTRACKS : DE PARIS À HOLLYWOOD”

Radiomentale : « Electronic soundtracks »

Un mix réalisé par Jean-Yves Leloup, entièrement consacré à la nouvelle vague de bandes originales électroniques, dans le cinéma français et hollywoodien.

Un mix à écouter en lisant l’article, publié dans Libération, que le DJ et journaliste a consacré à cette nouvelle tendance de la B.O. :

http://next.liberation.fr/musique/2017/04/14/l-electro-du-dancefloor-aux-salles-obscures_1562869

Tracklisting :

Gesaffelstein « Maryland Theme » (2015), B.O. du film Maryland de Alice Winocour

Maurice Jarre « Witness (Main Title)/Journey to Baltimore » (1985), B.O. du film Witness de Peter Weir

Hit + Run « Apocalypse » (2014), B.O. du film Les combattants de Thomas Cailley

Hit + Run « Memory » (2016), B.O. du film La nouvelle vie de Paul Sneijder de Thomas Vincent

Disasterpiece « It Follows – title » (2014), B.O. du film It Follows de David Robert Mitchell

Disasterpiece « Greg » (2014), B.O. du film It Follows de David Robert Mitchell

Brian Reitzell & Daniel Lopatin « The Bling Ring Suite » (2013), B.O. du film The Bling Ring de Sofia Coppola

François-Eudes Chanfrault « Dark Beats » (2007), B.O. du film À l’intérieur de Alexandre Bustillo et Julien Maury.

Villeneuve & Morando « La fuite (ouverture) » (2016), B.O. du film Le grand jeu de Nicolas Pariser

Villeneuve & Morando « Un message (poursuite) » (2016), B.O. du film Le grand jeu de Nicolas Pariser

Para One « Girlhood » (2014), B.O. du film Bande de filles de Céline Sciamma

M83 « Holograms » (2013), B.O. du film Les rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez

JB Dunckel « Felicity Price » (2016), B.O. du film Swagger de Olivier Babinet

JB Dunckel « Loveless (Sangaile) (2014) », B.O. du film Summer de Alanté Kavaité

Rob « Research 2 » (2016), B.O. de la série Le bureau des légendes d’Éric Rochant

Sayem « Qui vive – générique de fin » (2014), B.O. du film Qui vive de Marianne Tardieu

Daft Punk « Solar Sailer » (2010), B.O. du film Tron : l’héritage de Joseph Kosinski

JB Dunckel « Swagger Building (Teen Dreams) », (2016), B.O. du film Swagger de Olivier Babinet

Rob « Research 5.1 » (2016), B.O. de la série Le bureau des légendes d’Éric Rochant

Rob « Haunted » (2012), B.O. du film Maniac de Franck Khalfoun