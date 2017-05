RADIOMENTALE – JUIN 2017

Ambient House revival

JEAN-YVES LELOUP DJ MIX : “AMBIENT-HOUSE REVIVAL”

Un mix entièrement dédié à des titres rares et méconnus de l’ambient house, une genre méconnu et éphémère, une house music vintage qui, au croisement des années 1990, accompagne ses beats dancefloors d’atmosphères vaporeuses et de mélodies planantes (ou parfois naïves).

Tracklisting :

1 Brian Eno « Fractal Zoom (Naive Mix I) » (1992)

2 The Optic Crux « Unknown Sunset » (1994)

3 Rising Sun (Ken Ishii) « Ocean View » (1993)

4 Optic Eye « The Listening » (1994)

5 Phenomyna (Steve Pickton) « Into The Other World » (1994)

6 Moby « Myopia » (1993)

7 Techfunkers « Moonlight » (1996)

8 John Beltran « Nitric » (1995)

9 Terrace « Seventh City » (1991)

10 Biosphere « Baby Interphase » (1991)

11 The Shamen « Possible Worlds(Deep PSI) » (1991)

12 Aphex Twin « Pulsewidth » (1992)