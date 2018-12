RADIOMENTALE invite MATHILDE ROCABOY (décembre 2018)

Radiomentale invite Mathilde Rocaboy : « Bloody Mary Mix »

Radiomentale et Jean-Yves Leloup invitent pour cette dernière émission de l’année 2018, Mathilde Rocaboy, une musicienne et DJ française âgée d’une petite trentaine d’année.

Encore peu connue, mais active sur la scène électronique française depuis une dizaine d’année en tant que DJ et programmatrice de lieux et de bars underground comme le Malibu ou le Udo, elle a découvert l’électro dans les club londoniens à la fin des années 2000.

Loin de la techno pure et dure ou de la musique de club, Mathilde Rocaboy a récemment connu une sorte d’épiphanie, de révélation personnelle. Elle oriente désormais une partie de son travail vers une forme de création sonore et musicale proche de l’ambient et du collage sonore, qui lui permet de renouer avec ses influences cinématographiques et ses études à l’école des Beaux-Arts de Rennes.

Voici donc son « Bloody Mary Mix », un set enregistré d’une seule traite, en studio, à l’aide de 4 platines, mêlant des musiques ambient, electronica ou expérimentales, des dialogues de films, des bribes de voix, des fragments d’objets sonores du quotidien, au sein d’un mix plutôt méditatif et introspectif qui renoue avec l’esprit originel des émissions du duo Radiomentale.