Un mix/collage/création radiophonique, conçu par Jean-Yves Leloup, qui mêle de nombreuses pièces autour du paysage sonore, urbain tout d’abord, et dérivant peu à peu vers l’océan et les profondeurs.

L’émission peut-être entendue comme un long panoramique sonore, décrivant l’atmosphère des rues de New York, évoquant les drames passés de la ville, la résilience et le chagrin, avant que notre écoute ne soit guidée vers son port, l’océan et l’oubli.

Avec des œuvres sonores de : Jean-Yves Leloup, Radiomentale, Nicolas Jaar, Soundwalk Collective, Pierre Henry, Jana Winderen, Jeff Frost, Jez Riley French, Sluik & Kupershoek, Echo O, Brian Eno…