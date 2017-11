RADIOMENTALE : AUTOUR DU PAYSAGE SONORE (DÉCEMBRE 2017)

Radiomentale : « Autour du paysage sonore et du field recording » – décembre 2017

Au programme : une émission consacrée au thème du paysage sonore et du field recording, à travers quatre pièces sonores.

Julie Rousse First There Was Only Waves (2017, 23’26), live enregistré à la Cité des Arts de Chambéry

http://julie.la.rousse.free.fr

http://soundcloud.com/juliethered

http://zeromoon.com/releases/julie-rousse-first-there-was-only-waves-zero181

Félix Blume An Idea of Border(s) (2016, 12’35)

Félix Blume Fuga (2016, 6’49)

http://www.Félixblume.com/

Andrew Skeoch & Sarah Koschak Ormiston Gorge, Full Moon, 3 a.m. (featuring Pied Butcherbird) (2005, 6’13), extrait de l’album Spirit Of The Outback (Listening Earth)

http://www.listeningearth.com.au/LE/index.php

Julie Rousse First There Was Only Waves (2017, 23’26)

Tout d’abord un live de la compositrice Julie Rousse, First There Was Only Waves, enregistré à l’automne 2017 à la Cité des Arts de Chambéry, qui vient de sortir sur le net label Zero Moon et disponible sur Bandcamp.

Julie Rousse est une compositrice française, née en 1979, qui vit et travaille à Paris, mais qui surtout parcourt inlassablement le globe. Sa musique se situe entre la création sonore, la musique électro-acoustique, le noise ou les musiques improvisées. Cette très belle pièce est composée à partir de field recordings enregistrées par elle-même autour du monde, et composée aussi à partir de fréquences électromagnétiques captées en direct pendant le concert.

Le tout s’écoute comme un paysage entre réalité et abstraction qu’elle décrit elle même comme « un voyage à travers des vagues, d’origines cosmiques ou terriennes ».

Félix Blume An Idea of Border(s) (2016, 12’35)

Un live de Julie Rousse, suivi par deux pièces sonores de Félix Blume, enregistrées et composées en 2016 : An Idea of Border(s) et Fuga.

Félix Blume, vit et travaille à Mexico. Ingénieur du son de formation, il compose entièrement à partir de sons enregistrés dans la nature ou en milieu urbain.

La première de ses pièces s’intitule « An Idea of Border(s) » – une idée de frontière. À travers certaines de ses œuvres, Blume s’intéresse particulièrement à la question de la frontière, à la manière de la capter et de la retranscrire à travers le son.

« An Idea of Border(s) » a ainsi été enregistrée au Col de Fenestre, à la frontière franco-italienne.

« La frontière comme espace, lieu de vie, lieu de passage, en transition, en voyage » nous dit-il. « Une porte vers l’imaginaire, vers le rêve, vers tous les possibles.

Les flux s’y croisent, les vents s’y faufilent à leur guise, les rivières la traversent, les animaux ne s’en soucient pas… Un panneau indique le chemin de ce lieu mystérieux, un drapeau annonce qu’on y est bien, un tunnel sous la montagne permettrait de l’éviter… peut-on passer d’un côté à l’autre sans vivre la frontière ? »

Félix Blume Fuga (2016, 6’49)

« Fuga », que l’on peut traduire par « l’échappée », est une autre pièce sonore qui évoque la question de frontière. Elle a été enregistrée à la Lecheria, un quartier du nord de la ville de Mexico. Les trains de marchandise du sud du pays y arrivent, ceux du nord en repartent. C’est un passage obligé pour les migrants qui utilisent les trains pour rejoindre les États Unis.

« Plus qu’un lieu de passages », nous dit Félix Blume, « c’est un lieu de voyages ».

« Le voyage comme mode de vie, sans destination et sans départ.

Au bord des voies, on imagine le futur, on s’invente un passé.

Le train passe, porteur d’espoir.

On court à ses côtés et d’un saut on s’embarque.

Ami du voyage, il devient bestial, il nous appelle, en rugissant et menaçant, il se nourrit de chair humaine…

L’aller devient retour, le voyageur devient immobile.

Résonne en lui le nom de lieux traversés et rêvés ».

Andrew Skeoch & Sarah Koschak Ormiston Gorge, Full Moon, 3 a.m. (featuring Pied Butcherbird) (2005, 6’13)

Nous terminons l’émission à l’écoute de paysages sonores plus bruts, enregistrés par le duo Andrew Skeoch & Sarah Koschak, du label Listening Earth dans l’Outback australien. Il s’agit d’un duo d’audio-naturalistes, qui se sont donnés pour mission de nous faire découvrir par le son une nature inviolée par les hommes, à l’image de cet extrait de leur album Spirit of the outback, enregistré en Australie.

« Ormiston Gorge, Full Moon, 3 a.m. (featuring Pied Butcherbird) » a été capté à trois heures du matin dans les gorges de la rivière Ormiston, plus connu sous le nom de Ormiston Gorge, sous la pleine lune, mettant en scène l’un des plus grands oiseaux chanteurs de l’univers animal, le Pied Butcherbird, le Cassican à gorge noire.