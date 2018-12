L’OREILLE CASSEE/YOU REALLY NEED YOU

La compilation de Noel YOU REALLY NEED YOU des Disques Tchoc rend hommage à un groupe phare du Rock Britannique, les KINKS, à travers reprises ou compositions dans l’esprit du groupe. Dan et Henry nous ont régalé avec 3 titres live reprenant des reprises des KINKS tirées du répertoire Rock et R&B des années 50… Faut suivre là ! SHOW CASE/CONCERT pour la sortie de la compilation vendredi 14 chez LOLLIPOP.

PLAY LIST BEATLES ? ROLLING STONES ? NON LES KINKS !

The KINKS Where Have All Me Good Times Gone

BANANA’S GRAPE BUNKER UNDERSOUND Lola

The JAM David Watts

DAN IMPOSTER & PICNIC REPUBLIC Pas le temps

The FALL Victoria

The PRETENDERS Stop You Sobbing

Henry & Dan (Live Radio)

Get Love If You Want It

Long Tall Sally

Louie Louie

The BROKEN NUTS Tu m’as vraiment eu

The REAL KIDS She Got Eveything

The KINKS Tin Soldier