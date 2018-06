L’OREILLE CASSÉE/SUMMERS MEANS FUN

L’été c’est le 15 juin pour les disques Tchoc !, avec le concert chez Lollipop pour fêter la sortie de la compilation « Summer Means Fun ». Un projet qui réunit pas moins de 17 groupes à travers des reprises et des compositions originales. Dan Imposter PDG des Disques Tchoc ! est venu nous rendre visite pour nous faire découvrir en avant première quelques titres. Summer Fun !

PLAY LIST VOILÀ L’ÉTÉ

BUTTERTONES Baby C 4 (extrait de Moonlight In A Moonless Dream, Innovature Leisure)

BRUCE JOYNER AND THE NETHERGLADES She’s A Rocker (extrait de Love And The blood Vodou, Closer)

JONATHAN WILSON Rare Birds (extrait de Rare Birds, Bella Union)

DEWENDEL’ DAMBE Papa Zagt (extrait de Del Himmel Brennt, La Face Cachée)

BRAS MORT Is Your Body Politic ? (extrait deGive Her This She Takes That, la Face Cachée)

DAN IMPOSTER Summer Means Fun (extrait de Summer Means Fun, les Disques Tchoc !)

FUZZ AND DRUMS We Don’t Care It Is Summertime (extrait de Summer Means Fun, les Disques Tchoc !)

DOC VINEGAR Plastic Bag (extrait de Summer Means Fun, les Disques Tchoc !)

INSOMNIACS J’aime Regarder Les filles (extrait de Summer Means Fun, les Disques Tchoc !)

BROKEN NUTS Holiday Les Gars (extrait de Summer Means Fun, les disques Tchoc !)