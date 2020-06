L’OREILLE CASSÉE/REPRISE

Ça y est LA première émission post confinement !

Play List Tous en Danseuse

CATHEDRALE The Bet (extrait de Houses Are The Built, Howlin’ Banana)

CABANE By The Sea (extrait de Grande Est La maison, Autoprod)

MAPACHE Life on Fire (extrait de From Liberty Sheep, Yep Roc)

BAD BRAINS Banned DC (extrait de Bad Brains, RIOR)

HUMAN IMPACT E605 (extrait de Human Impact, IPECAC)

BANANA GUN Out Of Reach (single, Full Time Hobby)

LITTLE RICHARD Rockin’ Chair (The Okeh sessions, Legacy)

Les CORONADOS Inutile De Dire (extrait de Un Lustre, Mono-Tone)

LORETTE VELVETTE Dream Hotel(extrait de Don’t Crowd Your mind, Mono-Tone)

TYRASONNAURUS REX By The Light Of Magical Moon)

The WHO Summertime Blues (extrait de Live At Leeds)