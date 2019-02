L’OREILLE CASSÉE/PAS UN COVER BAND DU VELVET

PLAY LIST Débraillée

LE VILLEJUIF UNDERGROUND John Forbes (extrait de When The Flies In Dauville Drop ?, BornBad)

The CORDOVAS Frozen Rose (extrait de That Santa Fe Channel, ATO)

BRIAN JONESTOWN MASSACRE Who Dreams Of Cats ? (extrait de Something Else, A Recording Ltd)

EGGS Nothing Like This (extrait de EP, Howlin’ Banana)

CARAMBOLAGE 5 à 7 (extrait de Ep, Howlin’ Banana, Abzin Rec)

GOAT GIRL Cracker Dool extrait de Goat Girl, Rough Trade)

JACOBITES When Angel die (extrait de Old Scarlett, You Are The Cosmos)

JACOBITES Pin Your Heart Me (extrait de Robespierre’s Velvet Basement)

FLEETWOOD MAC Rattlesnake Shake (extrait de Then Play On)

SMASHING PUMPKINS Silvery Sometimes (extrait de Shing and So Bright, Napalm Rec)

NIGHT BEATS One Thing (extrait de Myth Of Man, Heavenly Rec)