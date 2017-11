L’OREILLE CASSÉE/LEGENDES D’AUTOMNES

PLAY LIST De jolies musiques de saison

TWIN PEAKS Come For me (extrait du Single Come For Me/Fat Chance, Grand Jury)

KURT VILE & COURTNEY BARNETT Continental Breakfast (extrait de Lotta Sea Lice, Marathon Artist)

MICHAEL HEAD &The Red Elastic Band (extrait de ADIOS SENOR PUSSYCAT, Violette Rds)

DANIELE LUPPI & PARQUET COURTS The Golden Ones (extrait de Milano, Columbia)

The PAPERHEAD Love You To Death (extrait de Chew, Trouble In Mind)

RON SEXSMITH West Gwilimbury (extrait de The Last Rider, Cooking Vinyl)

A SAVAGE Buffalo Calf Road (extrait de Thuwing Down, Dull Tools)

The SMITHS Some Girls Are Bigger Thant Others (extrait de The Queen Is Dead, Rough Trade)

MARIETTA La Bouche Du Vent (extrait de La Passagère, Born Bad)

JAMES ELKINGTON Make It Up ((extrait de Wintres Woma, Paradise Of Bachelors)

RILEY WALKER & BILL MAC KAY (extrait de Spider Bectlebee, Drag City)