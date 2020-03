L’OREILLE CASSÉE/BATMEN

Dernière émission en direct avant des…… avec BATMEN comme invités pour la sortie du ep « BATMEN FOR SALE » (les disques Tchoc !) et on a droit a du live.

PLAY LIST It’s CORONA Time !

LUCILE FURS Leave It As you Found (extrait de Another Land, Requiem pour Un Twister)

PROPER ORNAMENTS Broken Insects (extrait de Mission Bells, Tapete)

STELLA DONNELLY Oldman (extrait de Beware Of The Dogs)

FLESHTONES Hide And Seek (extrait de Live in Paris 85, IRS)

FLESHTONES This house is Empty (extrait de Live in Paris 85, IRS)

The INMATES Crushin’ In The Same Car (extrait de Silverio, last Call)

BATMEN Route 66 (extrait de Batmen For Sale, les disques Tchoc !)

BATMEN Peggye Sue (Live radio)

BATMEN Cadillac (live radio)

BATMEN Corrina Corrina (extrait de Batmen For Sale, les disques Tchoc !)