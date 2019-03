L’OREILLE CASSÉE/ ZE LOVING DEAD

Les LOVING DEAD invités de l’OKC !! Une play List Garage-Punk mais pas que !! D’autres locaux, BROTHER JUNIOR et les PLEASURES, de la French Pop, le SUPERHOMARD, des anglo-saxons, TALLIES et YACK et bien entendu The FAll from Manchester !! A en pleurer de joie !!

PLAY LIST REMONTADA Acte II

LE SUPERHOMARD Paper girl (extrait de Meadow Lane Park, Elefant)

TALLIES Trouble (extrait de Tallies, Fear Of Missing Out)

YACK Fried (extrait de Pursuit Of Momentary Happiness, Third Man)

The FALL Industrial Estate (extrait de Live At The Witch Trials)

LOVING DEAD Insecure (extrait de Hollywood forever Cemetery)

BROTHER JUNIOR I Wish

LOVING DEAD Sometimes (extrait de Hollywood forever Cemetery)

PLEASURES Feel It Rise

LOVING DEAD Plastic Love (extrait de Hollywood forever Cemetery)