L’OREILLE CASSEE /YVI SLAN/COWBOYS FROM OUTERSPACE

Une rentrée en fanfare pour l’OREILLE CASSÉE avec YVI SLAN et MICHEL BASLY des COWBOYS FROM OUTERSPACE ! Ils seront en concert au Molotov Jeudi prochain, 21 septembre et en prime une chanson live acoustique de Michel ! Yeah !

PLAY LIST CITY MUSIC

The WAR ON DRUGS Holding On (extrait de A Deeper Understanding, Atlantic)

FUTURE LIVES California Vibe (Bandcamp)

GRIZZLY BEAR Wasted Aces (extrait de Painting Ruins, RCA)

BROKEN SOCIAL SCENE Half Way Home (extrait de Hug Of Thunder, City Slang)

YVI SLAN Ono (BoomBop Rec)

MICHEL BASLY Extra Wight (Live acoustique)

DION Two Ton Feather (extrait de Kickin’ Child, Norton)

WAYLON & JESSI Wild Side of Life (extrait de Leather And lace, RCA)