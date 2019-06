L’OREILLE CASSEE/ THE HOST / CAMARGUES SESSIONS IV

Programme chargé : The HOST dans le studio avec du Live pour leur dernier et excellent disque, BON FIRE, et les CAMARGUES SESSIONS, édition 4, le festival Stoner et Psychedelique du bout du monde, le 15 juin à Port St Louis.

https://www.thehost-theband.com/

https://camarguesessions.wixsite.com/accueil

PLAY LIST

DUM DUM BOYS The Face On The Factory Floor (extrait de Plays Your Favorite Songs, Monotone Rec)

PSYCHOTIC MONKS

MARS RED SKY Curse

BANDIT BANDIT Maux

The HOST Cannonball (extrait de Bon Fire, autoprod)

The HOST (live)

Hungry Heart

Dance Dance

The HOST Burn It Dow

n (extrait de Bon Fire, autoprod)