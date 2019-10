L’OREILLE CASSÉE/ TCHOC FEST #2

C’est au MAKEDA que se déroulera samedi 12 octobre, le THOC Festival #2, belle opportunité d’applaudir une partie de l’écurie du label Tchoc, soit DOC VINEGAR, FUZZ AND DRUMS et MURE ainsi que le super groupe NO JAZZ QUARTET, soutenez la scène locale non mais ! DAN, le boss du label est venu en parler dans nos micros, et DOC VINEGAR a joué une de ses chansons, présente sur le mini cd Tchoc Fest qui sera offerte aux spectateurs. Dans cette émission, on inaugure une nouvelle rubrique mensuelle, LE VOYAGE PSYCHEDELIQUE, une découverte de formations psyche à travers le temps et autour du monde, avec une seule règle pas de groupes anglo saxon ! Pour la première, Pascaloo (Doc Vinegar) nous fait découvrir trois raretés francophones..

PLAY LIST CONFLIT D’INTÉRÊT

LEVITATION ROOM Ooh Child (extrait de Headspace, brooklyn Greenway Rec)

LE CLAN 91 Le Voyage

ALaIN MARKUSED La Durée N’est Pas Le Temps

CLAUDE LOMBARD Sleep Well

LOST SYSTEM No Regrets (extrait de Left Behind, Neek Shop Rec)

REPLACEMENTS Talent Shoes (réed Rhino)

LES TCHOQUEURS Classic auto Restoration (extrait de Tchoc Fest, les Disques Tchoc)

DOC VINEGAR Spain (Live radio)

FUZZ AND DRUMS There’s A Time For Everything (extrait de Tchoc Fest, les Disques Tchoc)