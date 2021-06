L’OREILLE CASSÉE/ SPECTRA

OUAIS ! Enfin ! Des invités dans l’OKC ! Pour le retour, le groupe SPECTRA, beaucoup de bruits, bosseurs, talentueux, sympathiques, déconneurs. Des lycéens qui ont déjà enregistré l’équivalent d’un premier album, début d’une histoire. Ça fait du bien !

Play List « Sans Générique, sans Pantalon… »

REIGNING SOUND Let’s Do It Again, extrait de A Little More Time With, Merge

MUSH Drink The Bleach, extrait de Lines Reducted, Memphis Ind

DRY CLEANING Stratchcard Lanyard, extrait de New Long Leg, 4AD

SPECTRA Rebellion, extrait de First Demo, Autoprod

The BLACK KEYS Crawling kingmaker extrait de Delta Kream, Nonesuch

SEX PISTOLS No Fun

UNCLE TUPELO I Wanna Be Your Dog

The CORAL Change Your Mind, extrait de Coral Island, Skeleton Rec