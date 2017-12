L’OREILLE CASSÉE / R’N’R SANTA SINGS CHRISTMAS

Daniel et les disques TCHOC ! présentent « R’N’R SANTA SINGS CHRISTMAS, une compilation de 20,chansons de Noël avec des groupes Rock marseillais, 13 groupes participent au projet. Super show case ce soir chez LOLLIPOP avec la plupart des participants. Okie Okie Santa !

PLAY LIST Santa Claus is coming To Town

BROKEN NUTS Petit Papa Noël (extrait de R’N R Santa Sings Christmas, les disques Tchoc !)

STIFF LITTLE FINGERS White christmas

FOUNTAINS OF WAYNE I Want An Alien For Christmas

HEY GINGER ! Jesus Est né en Provence (extrait de R’N R Santa Sings Christmas, les disques Tchoc !)

CHRIS STAYNEY & The DB’s Christmas Time

The FUZZ And DRUMS Santa Claus is Coming To Town (extrait de R’N R Santa Sings Christmas, les disques Tchoc !)

BRUCE SPRINGSTEEN Santa Claus is Coming To Town

Les FLOSTERS La Fille Du Père Noël (extrait de R’N R Santa Sings Christmas, les disques Tchoc !)

TONY TRUANT Voila petit Papa Noël

CLARENCE CARTER Back Door Santa Claus

FOGHAT Run Run Rudolph

The SPYDERS FROM MARSEILLE Santa Claus Is Back In Town (extrait de R’N R Santa Sings Christmas, les disques Tchoc !)