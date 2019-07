L’OREILLE CASSÉE /PHIL PACE NOUVEL ALBUM !

Pour la dernière de la saison, on invite PHIL PACE avec son nouveau disque, WRITTEN IN THE WEST,

en Show case vendredi 6 juillet chez Lollipop 19h, et concert à 21 h à la MAISON HANTÉE.

Une émission avec beaucoup d’émotions puisque c’est la dernière avec SÉBASTIEN Geli, SUPER ingénieur du Son qui nous accompagne tous les jeudis depuis 2005,

cette émission lui est dédicacé !

PLAY LIST Ce n’est qu’un au revoir Dr House !

DADDY LONG LEGS Pink Lemonade (extrait de Lowdown Ways, Yep Roc),

FLEUVES NOIRS Ite Silenza (extrait de Respecte Moi),

IGGY POP Run Like A Vilain (extrait de Zombie Birdhouse),

IGGY POP The Ballad Of Cookie mc Bride (extrait de Zombie Birdhouse)

CHRIS COHEN Green Eyes (extrait de Chris Cohen, Captured Tracks)

DAVID BOWIE Space Oddity (extrait de Space Oddity),

PHIL PACE Misty Water (extrait de Written Western, Mante Prod)

PHIL PACE Sheila (extrait de Written Western, Mante Prod)

JOHNNY CASH Rusty Cage (extrait de Unchained)

PHIL PACE Mary’s Place (extrait de Written Western, Mante Prod)