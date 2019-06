L’OREILLE CASSÉE/ NO EXIT ONLY

Les NO EXIT ONLY ont mouillé le maillot pour un live dans l’OKC, avec dans leur besace un Ep 4 titres sur les disques Tchoc, quoi de mieux ?

PLAYLIST CANICULAIRE

BRUCE SPRINGSTEEN Chasin’ Wild horses (extrait de Western Stars, Columbia)

WILCO She’s A Jar

PETER PERETT Heavenly Day (extrait de HumanWorld, Domino)

BOOGARINS Doce (extrait de As Planta Que Curam, Other Music Recording)

L’OBJET Volcan (extrait de Toucan, Structure)

NO EXIT ONLY Slip in My Heart (extrait de EXIT, les disques Tchoc)

NO EXIT ONLY en live

Heart Of Tulle

Gimme Some Wine

Under The Rock