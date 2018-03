L’OREILLE CASSÉE/ MURE (A Change)

MURE reviens dans l’Oreille Cassée pour nous présenter leur excellent deuxième album, A Change. Une collection harmonieuse de chansons aux ambiances différentes avec en en prime trois titres joués en live dans le studio de la radio.

En concert vendredi 30 au café Conception, rue saint pierre et samedi 7 avril chez Lollipop.

JC SATAN I Won’t Come Back (extrait de Centaur désir, Born Bad)

JACK WHITE Over And Over (extrait de Boarding House, Third Man)

The BONNEVILES Dirty Photographs (extrait de Dirty Photographs, Alive Natural Sounds)

MURE Pain (Extrait de Pain, Les disques Tchoc)

MURE A Change (live Radio)

MURE Brian & Helen (live Radio)

MURE Mrs Rob (live radio)

JIM O’ ROURKE Halfway To A Three-way (extrait de Halfway To A Three-way, Thrill Jockey)

MURE Funky Christmas Bad Salad (Extrait de Pain, Les disques Tchoc)