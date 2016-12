L’OREILLE CASSÉE / LE MEILLEUR DE 2016

L’OREILLE CASSÉE VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES, RENDEZ VOUS EN 2017 YEAH !!

PLAY LIST 2016 en une heure ? quelle blague !

FAT WHITE FAMILY Whitest Boy On The Beach (Without Consent)

TACOCAT Men Explain Things Too Me (Hardly Art)

METZ & SWAMI JOHN REIS Caught Up (Swami Rds)

LEMON TWIGS A Great Snake (4AD)

ALLAH LAS Zoo South Labrea (InnovativeLeisure)

PRINCE Alphabet Street (NP6 Rds)

BETTY DAVIS Born To The Bayou (Light In The Attic)

TREVOR SENSOR When Tammy Spoke To Martha (Jagjaguwar)

RYLEY WALKER A Choir Apart (Dead Oceans)

THALIA ZEDEK BAND 360° (Thrill Jockey)

WHITE LUNG Dead Weight (Domino)

JAROMIL SABOR What I’m Saying (Frantic City )

ULTIMATE PAINTING Into The Darkness (Trouble In Mind)

2016_12_22_loreille_cassee_best_of_2016-web