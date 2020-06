L’OREILLE CASSÉE / L’APPEL

Play List Résistance

MARIA MC KHEE Effigy Of Salt (extrait de LA Vita Nuova, Fire Rec)

PORRIDGE RADIO Circling (extrait de Every Bad, Secretly Canadian)

ELECTRELANE To The East (extrait de No Shouts No Calls, Too Pure)

KIM FOWLEY Motorbeat (extrait de Living In The Streets, Mono-Tone/Munster)

ALEX CHILTON She Might Took (extrait de My Rival EP, Omnivore Rec)

JACKIE LYNN Dream ST (extrait de Jacqueline, Drag City)

BRIGID DAWSON & The MOTHERS NETWORK The Fool (extrait de Ballet Of Aps, Castle Face)

BROADCAST Come On Let’s Go (extrait de The Noise Made by People, Warp)

BRIGITTE FONTAINE Chrysler (extrait de Terre Neuve, Verycords)

Les DOGS Here Comes My Baby (extrait des Plus Grands Succès du Punk, Skydog)