L’OREILLE CASSÉE/ JIM YOUNGER’S SPIRIT (Human Tongue Can Tell)

Troisième album des JIM YOUNGER’S SPIRIT, Humain Tongue Can Tell (Closer Records), un voyage fascinant dans l’Ouest américain à l’époque de la Guerre de Sécession, Diego et Kino sont venus nous faire partager des extraits de ce poême épique.

Prochains concerts : Samedi 19 mai, les Arcades, Aix en Provence (festival Aix en Provock)

Mardi 29 mai, Molotov, Marseille (avec NIGHT BEATS)

PLAY LIST Je Soutiens ma Radio https://www.commeon.com/fr/projet/soutenez-grenouille#ORST

VOLAGE Permanent Feeling (extrait de Sittin’ Sideways, Howlin’ Banana)

BIG AUDIO DYNAMITE Samba Drome (extrait de Number Ten Dipping Street)

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA Major League Chemicals (extrait de Sex And Food, Jagjaguwar)

PERVERTS It’s My Life (extrait de Friday Day Night Light, Recorded Mike Girl)

ALELA DIANE Albatross (extrait de Cusp, All Points Believe)

JIM YOUNGER’S SPIRIT Death Of Soldat (extrait de Human Tongue Can Tell, Closer)

JIM YOUNGER’S SPIRIT She’s A Trickster (extrait de Human Tongue Can Tell, Closer)

NIGHT BEATS (j’ai pas noté…)