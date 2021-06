L’OREILLE CASSÉE /I’M A MOCKER !

Visite annuelle du boss des Disques Tchoc, Dan en compagnie de Claire pour nous présenter la compilation annuelle des Disques Tchoc, ARE YOU A MOD OR A ROCKER ? I’M A MOCKER ! Et en prime un live !

Play List The IN Crowd

MR PAUL ET LES SOLUTIONS Plagier Dutronc, extrait 45 tours, Autoprod

DAN IMPOSTER Un Homme D’argent, extrait de I’m A Mocker, Les Disques Tchoc

The CREATION Cool Jerk

The PRISONERS Hurricane

MOKASSIN Mods And Rockers, extrait de I’m A Mocker, Les Disques Tchoc

MOSE ALLISON Seventh Son

ARTHUR CONLEY Sweet Soul Music

FUZZ AND DRUMS I Can’t Explain, extrait de I’m A Mocker, Les Disques Tchoc

LIVE DAN & CLAIRE

DESMOND DEKKER King of Ska

THE ARTWOODS I Take What I Want