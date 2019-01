L’OREILLE CASSÉE HYpNOTIQUE ET INTELLIGENT

PLAY LIST

STEVE GUNN Stonehurst Cowboy (extrait de Unseen In Between, Matador),

PAPA M Walt’s (extrait de A Broke Moon Dies, Drag City),

GREAT LAKE SWIMMERS The Talking Wind (extrait deThe Waves the Wake, Nettwerk),

BODEGA Jack In Titanic (extrait de Endless Scroll, Pyr),

ULTIMATE PAINTING No Gonna Burn Myself Anymore (extrait de Up ! Bella Union),

RON GALLO Always Elsewhere (extrait de Stardust Birthday Party, New West),

ADOLESCENTS Queen Of Denial (extrait de Crop Duster, Concrete Jungle),

DAUGHTERS Less Sex (extrait de Daughters, Ipecac Rec),

NINE INCH NAILS God Break Down The Door (extrait de Bad Witch, Capitol),

CAR SEAT HEADREST Sobber To Death (extrait de Twin Fantasy, Matador),

QUIET DAN I’ll Show You What’s Love (extrait de When The Earth Was flat, Inouï).