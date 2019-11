L’OREILLE CASSÉE / HISTOIRE DU ROCK A MARSEILLE 1980-2019

Histoire du Rock à Marseille 1980-2019 aux éditions le Mot et le Reste, et c’est l’auteur, Pascal Escobar, au micro et aux sélections musicales de l’OKC. Une heure où il nous raconte la réalisation du livre, et où on évoque des groupes, l’évolution des lieux, de la scène et des styles musicaux. Un bouquin passionnant et indispensable sur une scène locale riche et passionnante, évident…

PLAY LIST D’ICI

STEMS Leave You Way Behind

QUETZAL SNAKES F.R.A

GAZOLHEADS Top Of The Three

ICH BIN DEAD Pleasure

MARTIN DUPONT Your Passion

CONGER ! CONGER ! Give Us The Poison

NEUROTIC SWINGERS Party Killer