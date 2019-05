L’OREILLE CASSÉE/ HIGH GREY EFFECTIVE

Dans l’OKC, CATALOGUE pour nous présenter leur dernier disque, HIGH GREY EFFECTIVE, d’une intensité impitoyable pour une union puissante et sacrée !

Vendredi 25 mai, show Case à 19h chez Lollipop.

PLAY LIST Riffs Métalliques

The MYSTERY LIGHTS Someone Else Is Control (extrait de Too Much Tension, Wick)

BIG THIEF Cattails (extrait de UFOF, 4AD)

DRALHA Stimulus For Living (extrait de Useless Coordinates, Captured Tracks)

LANE Stand (extrait de A Shiny Day, 19th Something)

DEVO Praying Hangs

DEVO Mongoloid

CATALOGUE La Disco (extrait de High Grey Effective)

CATALOGUE lousy (extrait de High Grey Effective)

SWEAT LIKE AN APE (extrait de Spell That Rythme, Platinium)

CATALOGUE Sleeping Revolution (extrait de High Grey Effective)