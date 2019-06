L’OREILLE CASSÉE/ HEY HO LET’S GO !

On fête les RAMONES dans l’OKC à l’occasion de la sortie des disques Tchoc ! , HEY HO LET’S GO !, réunissant 15 groupes autour de 20 chansons, soit des reprises des frères Ramone ou des compositions originales inspirées des frères Ramone, c’est la joie !! Ce soir Show case chez Lollipop !!

PLAY LIST CBDG

THE RAMONES Lobotomy

INSOMNIACS Ramon

METALLICA Commando

The HEADHUNTER Zero Zero UFO

BAD RELIGION We’re Happy Family

FUZZ AND DRUMS I Wanna Be Sedated

DOC VINEGAR & DAN IMPOSTER Rockaway Beach (Live)

THE BROKEN NUTS Sheena Est Une Punk Rockeuse (Live)

BANANA’S GRAPES BUNKER UNDERSOUND Here Today Gone Tomorrow