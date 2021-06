L’OREILLE CASSÉE / GONE WITH THE WEED

Dans l’OKC, Guillaume du label aux multiples formats qui monte qui monte qui monte, GONE WITH THE WEED et une SUPER sélection.

Play List « la Gifle »

CROCODILES Burning Up extrait de Best Of Shitty Times, Mono-Tone

TREE SPEAK Stekdose extrait de Post human, Soul Jazz

APRIL MARCH & OLIVIA JEAN Allons y extrait de Palladium, Third Man

A TROIS SUR LA PLAGE Détraqué extrait À Trois Sur La Plage, Gone With The Weed

NATHAN ROCHE Drink Up, Rainforest Sinatra, extrait de Drink Up, Rainforest Sinatra, Gone With The Weed

POGGY & LES KEFARS Girl extrait de Debut EP, Gone With The Weed

MARAUDEUR Bored By Devotion, extrait de Flexi 7, Gone With The Weed

LONDON GRAMMAR America extrait de Californian Soil, Ministry Of Sounds

JAM Daddy Watts, extrait de All Mods Con