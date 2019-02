L’OREILLE CASSEÉ/ FUZZ AND DRUMS

Les FUZZ And DRUMS en live-radio pour présenter leur 1er album « Tapes From The Garage » (les Disques Tchoc), show case vendredi 8 février, Lollipop Music Store.

WHITE FENCE Lorelei (extrait de I Have To Feed Larry’s Hawk, Drag City)

DEWAERE Budapest (extrait de Soft Logic, Bigout Rec),

ROLLING BLACKOUTS COSTAL FEVER Talking Straight (extrait de Hope Down, Sub Pop)

ROKESTRA Lucille (extrait Concerts For The People Of Kampuchea)

SPECIALS Monkey Man (extrait Concerts For The People Of Kampuchea)

FUZZ AND DRUMS So Long (extrait de Taps From The Garage, Les Disques Tchoc)

FUZZ AND DRUMS Not Much To Say (Live)

FUZZ AND DRUMS You Don’t Say you Don’t like Me (Live)

FUZZ AND DRUMS Help Me Into The Groove (Live)