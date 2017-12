L’OREILLE CASSÉE / FEDOR

Une nouvelle session LIVE dans l’Oreille Cassée, avec FEDOR qui nous transporte dans un Road Trio Folk rock des plus ensorcelant, un EP pour début 2018 et peut être très vite un album, c’est urgent même !!

PLAY LIST COSMIC

GASPARD ROYANT C’Mon Baby It’s Christmas Time (extrait de Wishing You Merry Christmas, Bellevue)

SHARON JONES & The DAP-KINGS Girl You’ve Got To Forgive Him (extrait de Soul Of Woman, Daptone)

KITTY, DAISY & LEWIS While Lot Of Love (extrait de Superscope, Sunday Best)

CATALOGUE N°5 (Autoprod)

JESSICA 93 Mental Institution (Teenage Menopause)

ZAPPA Cosmic Debris

FEDOR Cosmic Collin (EP)

FEDOR Sunblimes ( Live)

FEDOR The Last Damnes Night Bored (live)

HURRAY For The RIFF RAFF Pa’lante (extrait de The Navigator, ATO)