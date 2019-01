L’OREILLE CASSEE / ENCORE LA !

PLAY LIST

KELLEY STOLTZ My Friend (extrait de Natural Causes, Banana & Louie Rec)

THE MOLOCHS I Wanna To Say You (extrait de Flowers In The Spring, Innovate Leisure)

AMEN DUNES Blue Rose (extrait de Freedom, Sacred Bones)

FATHER JOHN MISTY Hangout The Gallows (extrait de God’s Favorite Customer, Bella Union)

JEFF TWEEDY Some Birds (extrait de Warm, dBpm Rec)

SHAME Concrete (extrait de Songs Of Praise, Dead Oceans)

CLOUD NOTHINGS The Echo Of The World (extrait de Last Building Burning, Wichita Rec)

YO LA TENGO For To You (extrait de There’s Riot Goin On, Matador)

JAY MASCIS Elastic Days (extrait de Elatisc Days, Sub Pop)

NEIL YOUNG Tell Me Why (extrait de Songs For July, Reprise Rec)

25 Saturate (split avec PETULA CLARK, Attila Tralala…)