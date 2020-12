L’OREILLE CASSÉE/« El Pibe de Oro »

Play List « La Main de Dieu »

BOB MOULD American Crisis, extrait de Blues Hearts, Merge

BETTE SMITH I Feel It Too, extrait de The Good, The Bad And The Bette, New West

RENDEZ VOUS Paralyzed, extrait de Superior State, Artefact

CHICKEN SNAKE Cold night For Alligators, extrait de Shapeshifter, Beats Rec

CLAVICULE My Time, extrait de Garage is Dead, Beats Rec

SOPHIE HUNGER Maria Magdalena, extrait de Halluzinationen, Caroline

GEMP POP Me Alive extrait de PPm66, Post Présent Médium

DEVO Satisfaction

DAMNED Help

POKEY LAFARGE End Of my Hope, extrait de Rock Bottom Rhapsody, New West