L’OREILLE CASSÉE C’EST REPARTI !!

22 eme Saisons de SUPER ROCK sur la Grenouille !! Dégustez tous les jeudis de 19 à 20h une heure de Rock, R&b, Folk, Pop, Punk, Garage, Psyché et autres Bizarreries, bientôt dans une nouvelle formule de L’OREILLE CASSÉE. Et bien sûr certains soirs des invités qui font l’actualité musicale Rock de Marseille !

PLAY LIST TOUT A FOND !

TWIN PEAKS Casey’s Groove (extrait de Lookout Low, Communion)

TROPICAL FUCK STORM Who’s My Eugene (Brainstorm, Flightless)

EZRA FURMAN Calm Down Aka I Should Not Be Alone (Bella Union)

ALDOUS HARDING The Barrel (extrait de Designer, 4 AD)

NIGHT MOVES Keep Me In Mind (extrait Can You Really Find Me , Domino)

DR FEELGOOD Stupidity (extrait de Stupidity)

DR FEELGOOD She Does It Right (extrait de Stupidity)

BEATLES Because (extrait de Abbey Road)

DYLAN LEBLANC Renegade (extrait de Renegade, ATO Rec)

JOHN MAKAY Bombardier Transportation (extrait de Crom, Mon Cul C’est du Touffu)