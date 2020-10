L’OREILLE CASSÉE/ CAR PEU DE GENS LE SAVENT

PLAY LIST SERBE

WIDOWSPEAK Money extrait de PLUM, Captured Track

ARBOR LABOR UNION Give Us The Light extrait de NEW PETAL INSTANTS, Arrowhawk Rec

PARADE Autumn Leaves, EP, Lollipop

NANA GAVANSKI Trouble, extrait de YESTERDAY IS GONE, Full Time Hobby

BANANA GUN She Now, extrait de THE STORY OF…, Full Time Hobby

SHANGRI LAS Great Big Kiss

JOHNNY THUNDERS Great Big Kiss

MATT ELIOTT Guidance Is Eternal, extrait de FAREWELL TO WE ALL WE KNOW, Ici D’Ailleurs

PAUL WELLER Walkin extrait de ON SUNSET, Polydor

BOB DYLAN Goodbye Jimmy Reed extrait de ROUGH AND ROWDY, COLUMBIA